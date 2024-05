Le scelte future. Prossima tappa il faccia a faccia con Indiani

AREZZO

Ad Arezzo non ci si annoia mai. La prossima estate poteva trascorrere nel segno della continuità del progetto tecnico poggiato sulle spalle larghe di Paolo Giovannini, e invece dovrà essere quella del riassetto di un organigramma dove avrà un ruolo centrale l’ex capitano amaranto Nello Cutolo, che assumerà a tutti gli effetti il ruolo direttore sportivo. Non è ancora chiaro, di contro, se la casella di direttore generale sarà occupata adottando una soluzione interna, che a oggi pare l’ipotesi più plausibile, o ricercando una figura adatta al ruolo sul mercato. Quale che sia la scelta, per raccogliere l’importante eredità lasciata dall’ex direttore, questa dovrà essere di comprovata esperienza e competenza, per evitare di vanificare il lavoro fatto in questo biennio estremamente positivo. Un’altra cosa da fare al più presto, poi, è un incontro con Paolo Indiani: l’allenatore ha ancora un altro anno di contratto, anche se l’uscita di scena di Giovannini potrebbe far presagire al suo addio.

Un incontro che ancora non è stato fissato. Se ne potrà capire di più solo dopo che le due parti si saranno messe a un tavolo, confrontandosi sugli obiettivi da raggiungere e sull’aspetto economico e tecnico. Nel caso in cui anche Indiani lasci, in prima fila ci sono sempre i nomi rimbalzati nei giorni scorsi: Enrico Barilari in uscita dal Sestri Levante e Piero Braglia, dimissionario dal Gubbio.