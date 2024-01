Le sentenze del big match: "Civitanovese puoi farcela"

CIVITANOVA

"Non mi nascondo, i mezzi per vincere il campionato ci sono. Sarà una lotta tra sette o otto squadre". A parlare è Claudio Cicchi, direttore generale della Civitanovese, dopo il successo sul Chiesanuova (0-1, ndr) che ha portato il team allenato da Sante Alfonsi solo in testa alla classifica. "Quando il gruppo è unito come il nostro – afferma – hai le chiavi per vincere. Perciò, sono convinto che tra le pretendenti alla conquista del torneo, ci potremo essere noi. Tuttavia, bisogna saper mantenere questa condizione e già domenica dimostrare di essere una squadra che ha raggiunto una sua fisionomia".

Secondo l’esperto dirigente, quella giocata a Villa San Filippo è stata "la miglior partita dei rossoblù in trasferta, dopo il derby a Macerata. Onore agli avversari – aggiunge - che hanno dimostrato di meritare la classifica, ma la nostra prestazione è stata eccezionale". Decisivo, tra i rossoblù, il portiere Andrea Testa, che rientrava dopo due giornate di squalifica. "Ha fatto – ricorda – due o tre parate da campione. Il Chiesanuova non si è mai arreso, ma anche noi abbiamo avuto tre o quattro palle gol clamorose, che avremmo dovuto sfruttare meglio. Inutile fare nomi, tutti i ragazzi hanno giocato in maniera esemplare contro una super squadra".

L’elogio è anche all’allenatore Alfonsi che "ha azzeccato le mosse, come l’inserimento di Pasqualini al centro della difesa". Intanto, oggi dovrebbe allenarsi con i compagni il nuovo attaccante Guido Verini: "gli iter burocratici per tesserarlo sono partiti, vedremo – chiarisce - se potrà essere a disposizione già domenica contro la Maceratese". Per la stessa gara, probabile il recupero del difensore Marco Passalacqua, mentre rientreranno dalla squalifica il collega di reparto Diego Ballanti e il bomber Stefano Spagna.

Francesco Rossetti