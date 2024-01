Le squalifiche in Eccellenza. Il Chiesanuova senza due pedine. Un turno a Santoro del Tolentino

Il Chiesanuova giocherà a Tolentino senza gli squalificati Crescenzi e Pasqui, mentre la formazione cremisi non potrà contare su Santoro, fermato anche lui per un turno dal giudice sportivo. Ecco gli altri provvedimenti. Un turno: Belkayd e Capomaggio (Jesina), Nacciarriti (Monturano), Di Matteo (Montefano), Magnani, Rivi ed Esposito (Urbino).

Il Monturano è stato poi multato di 450 euro "in quanto – si legge nella motivazione – la tifoseria, a fine gara, ha rivolto espressioni irriguardose e minacciose all’indirizzo dell’arbitro, lanciando altresì un ombrello nel terreno di gioco senza causare conseguenze. Per aver inoltre impedito alla terna arbitrale di uscire celermente dall’impianto, bloccandone il passaggio dell’auto e sputando contro la stessa. A fine gara inoltre veniva concesso ad un soggetto non in distinta di entrare nello spogliatoio dell’arbitro per inveire contro quest’ultimo".