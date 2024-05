Le statistiche. Galligani recordman di presenze. Ha giocato sempre

La stagione trionfale del Siena Fc è andata in archivio domenica scorsa a Foiano della Chiana, campo dove ha trovato spazio il giovane portiere, classe 2004 Adama Gueye. Il compunto delle presenze complessive ufficiali del calciatore senegalese, tesserato a stagione in corso, è di appena due gettoni visto che quello precedente era stato contro l’Audax Rufina (anche in quel caso finì 3-1 per i bianconeri) nella gara successiva alla matematica vittoria del campionato di Eccellenza. Il titolarissimo della porta, Andrea Giusti, ha invece giocato ben 30 gare tutte da 90 minuti visto che non è mai stato sostituito. Trenta presenze che gli valgono uno dei primi posti tra i giocatori più impiegati da mister Magrini. Il recordman resta Galligani che ha giocato tutte le 32 gare ufficiali del campionato e tutte dal primo minuto. Una presenza in meno per il duo Biancon-Bianchi che si fermano a 31, poi appunto Giusti con 30 e la coppia Lollo-Morosi con 29. L’unico giocatore della rosa a non essere stato impiegato è stato il terzo portiere Siliberto, che come lo stesso Magrini ha confermato nel posto gara di Foiano sarebbe dovuto entrare nel finale ma alla fine il tecnico perugino ha optato per altre soluzioni.