Le statistiche. Numeri da record. Attacco super con 35 gol segnati

La marcia della Robur prosegue in maniera trionfale e a dimostrarlo sono i numeri: in 15 partite giocate, la squadra di Magrini ha ottenuto 12 vittorie e 3 pareggi (sempre più vicino il record di 17 risultati utili consecutivi inanellato dal Siena di Papadopulo), unica squadra toscana a essere imbattuta, dalla Serie A all’Eccellenza.

I bianconeri hanno segnato qualcosa come 35 reti (di cui 23 in casa) e ne hanno subite 9 (6 in casa). Se l’attacco bianconero è quindi per distacco il migliore del girone, anche la difesa lo è anche se Bianchi e compagni devono dividere il titolo con il Terranuova Traiana.

Con la doppietta segnata alla Nuova Foiano, Ricciardo è salito a quota 5 nella classifica marcatori, raggiungendo Candido; il capitano Tommaso Bianchi, pure lui a segno due volte, a 3. Elia Galligani, autore della cinquina alla Nuova Foiano, a quota 8: è lui il miglior marcatore del Siena.