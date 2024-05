Le strategie In vista della gara di ritorno allo stadio dei Marmi. Largo al turn over per preservare gli atleti

Largo al turn over nella gara di ritorno? E’ un’ipotesi sensata che potrebbe delinearsi meglio nei prossimi giorni. Con la qualificazione quasi in tasca mister Calabro potrebbe scegliere di ridurre al minimo i rischi di perdere dei giocatori in vista dell’andata dei quarti di finale in programma il martedì successivo facendo riposare qualcuno. Potrebbe, innanzitutto, essere preservato ancora Alessandro Capello che si è preferito escludere dalla lista dopo il riscaldamento pre-gara con la squadra per un forte indolenzimento muscolare. E’ un problemino che il bomber bolognese si trascina dall’ultima di campionato ma non ci sono lesioni e non c’è nulla di preoccupante. Accusava un più leggero affaticamento Leonardo Capezzi che invece ha giocato regolarmente per 70 minuti risultando fra l’altro tra i migliori in campo.

La Carrarese ha la fortuna di avere valide alternative in ogni reparto. In attacco c’è un Morosini che scalpita ma anche Giannetti sembra stia dando degli ottimi riscontri in allenamento. Citiamo questi due perché sono quelli che a Perugia sono rimasti in panchina ma tutti e cinque i giocatori subentrati da metà ripresa in poi sono papabili per una maglia da titolare. Non ci stupiremmo se alla fine il tecnico pugliese optasse per cambiare anche 4 o 5 elementi contemporaneamente rispetto all’undici proposto al “Curi“.

La gestione del gruppo e delle forze è fondamentale in una competizione così serrata che prevede incontri due incontri a settimana. La squadra azzurra è ripartita per Carrara subito dopo la fine del match di martedì sera e ieri pomeriggio ha sostenuto allo stadio dei Marmi un allenamento defatigante. Per la giornata odierna è in programma una doppia seduta di allenamento mentre venerdì è prevista la rifinitura e sabato mattina ci sarà il risveglio muscolare.

Gianluca Bondielli