Le trattative. Calciomercato: dilemma Borra. Da lunedì si entra nel vivo

AREZZO

Sono giornate di calma apparente sul fronte del mercato. Dopo i rumors per l’interesse della Reggiana per Pattarello, le trattative per piazzare i giocatori in uscita (Poggesi e Zona in particolare) e in attesa di ufficializzare i primi colpi in entrata (Corsinelli), l’attenzione di sposta nuovamente sul calcio giocato a 24 ore dalla ripresa del campionato.

Di acquisti e cessioni Giovannini e Cutolo riprenderanno ad occuparsi concretamente dopo la gara contro i romagnoli anche se colloqui e sondaggi proseguiranno anche nel fine settimana nel quale il pallone tornerà a rotolare. Se contro il Rimini la rosa resterà quella attuale, è probabile che già in occasione della trasferta di Carrara qualcosa cambierà: tra partenze e primi volti nuovi. Oltre al terzino, l’altra priorità di gennaio è un attaccante che vada a sostituire il partente Kozak. Da valutare anche il futuro del portiere Borra.

A.L.