Le ultime. Ndoye ancora out. Rientra Orso dal 1’ Ndoye non sarà disponibile per la partita contro il Sassuolo a causa di un infortunio muscolare. Il Bologna spera di recuperarlo per la sfida contro il Lecce. Orsolini dovrebbe tornare titolare, mentre Saelemaekers e Urbanski si contendono il posto a sinistra. Zirkzee sarà confermato in attacco.