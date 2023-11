Lentigione, blitz che vale un gran salto in classifica

PROGRESSO

0

LENTIGIONE

2

PROGRESSO (3-5-2): Cheli; Mele (Grandini 30’ st) Hasanaj, M. Cocchi, Ghebreselassie; S. Cocchi (Georgiev 38’ st) Selleri, Sakaj, Cantelli (Baccolini 24’ st); Matta (Corzani 33 st’), Di Piedi (Barbieri 17’ st). A disp. Bizzini, Panzacchi, Benini, Mandes. All. Vullo.

LENTIGIONE (3-5-2): Rizzuto; Capiluppi, Sabotic, Nava; Cortesi (Martini 1’ st), Manzotti (Grifa 26’ st), Nappo, Roma (Battistello 26’ st), Bonetti (Macchioni 10’ st); Sala (Montipó 43 st), Nanni. A disp. Zovi, Bocchialini, Ricciardi, Turri. All. Beretti.

Arbitro: Rodighiero di Vicenza (Aureli e Allievi).

Reti: st Sala 37’, Grifa 45’.

Note: ammoniti Mele, Cantelli, Sakaj, M. Cocchi, Hasanaj, Sala.

Si temeva la buona condizione della difesa bolognese e l’assenza del bomber Formato che dovrebbe averne per un mese (infortunio muscolare) e invece il Lentigione espugna il campo di Castel Maggiore, sconfiggendo il Progresso per 2 a 0 con gol negli ultimi minuti della partita. Tre punti che catapultano la formazione di Beretti addirittura all’ottavo posto ex aequo in una classifica cortissima.

Al 15’, cross di Roma per Nanni che dal limite dell’area conclude alto.

Sempre Lentigione con Sala al 18’, la cui conclusione dal limite viene ribattuta. Al 20’ gol annullato a Sala per fuorigioco. Al 27’, al termine di una ripartenza, si affacciano i padroni di casa con una conclusione di Di Piedi che si spegne alta. Ancora il Progresso pericoloso al 35’, ma il colpo di testa di Cantelli finisce di poco fuori. Ripresa che si accende solo nel finale: vantaggio Lentigione al 37’ con Sala che batte in rete. Al 45’, dopo una mischia in area, Andrea Grifa (foto) realizza il 2 a 0.

"Obiettivamente non è stata una grande partita – dice mister Paolo Beretti – però in una gara come questa per noi era fondamentale portare a casa i tre punti. Ci siamo riusciti perché ci abbiamo creduto fino in fondo".