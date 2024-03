Lentigione, sarà durissima. Ma a Forlì serve l’exploit

Si gioca oggi in turno infrasettimanale la 12ª giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, di fatto la sestultima della regular season prima dell’avvio di play-off e play-out.

Il Lentigione sarà sul difficile campo del Forlì alle 14,30: questa gara sarà anche l’ultima contro squadre di alta classifica, perché a seguire il Lentigione ospiterà domenica 7 (alle 15) il Borgo San Donnino (zona retrocessione), Imolese fuori, Prato in casa e Fanfulla Lodi fuori, contro tre squadre serene, per chiudere in casa con la Pistoiese che oggi sarebbe ai play-out ma che all’ultima partita potrebbe essere salva. Un calendario benevolo, quindi, tranne la partita di oggi perché il Forlì è terzo in classifica con 52 punti e punta alla promozione diretta: il suo calendario, però, è terribile, dovendo affrontare Lentigione, Ravenna, San Marino e Carpi. Ma saranno… problemi suoi, intanto sotto con la gara odierna contro una squadra che in casa fa molto bene avendo colto ben 31 punti. Di contro c’è la truppa di Paolo Beretti che va meglio in trasferta con i 25 punti colti lontano da Sorbolo. Il Lentigione è quinto a 49 e arriva da un mezzo passo falso interno col Certaldo, mentre il Forlì arriva dalla pesante sconfitta patita a Imola per 4 a 0. I romagnoli, allenati da Mauro Antonioli ben conosciuto dai tempi della Reggiana (Reggio Audace, per essere precisi) hanno il loro bomber in Mario Merlonghi: 13 gol per lui, più i 7 di Greselin, ne fanno un attacco molto pericoloso. Il Lenz non è da meno, perché ai 10 di Formato, aggiunge i 7 di Nanni e Montipò. Così vede la gara odierna mister Beretti che recupera da squalifica Manzotti e Sabotic: "Giocheremo contro una delle squadre più forti del campionato sia a livello di singoli che di collettivo. Sono allenati da un tecnico molto esperto che ha fatto categorie superiori e, al di là della sconfitta di domenica, il Forlì ha sempre fatto bene. Mi auguro che sia una partita aperta e ben giocata dai miei; sarà molto dura portare a casa dei punti ma c’è l’obbligo di metterci, come sempre, tutto quello che abbiamo".

c.l.