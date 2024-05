Lenz: via Beretti, piace Cassani . A Correggio confermato Gallicchio

Partiamo dalla Serie D e quindi con l’unica squadra reggiana in questo campionato: il Lentigione. I rivieraschi non confermeranno Paolo Beretti anche se ha raggiunto i playoff. Il trainer che piace di più al presidente Amadei è Stefano Cassani, 34 anni, figlio di Davide, ex ct della nazionale di ciclismo, che quest’anno ha guidato il Victor San Marino in Serie D dopo aver ottenuto la promozione dall’Eccellenza. Cassani è considerato un predestinato e ha diverse offerte sul piatto. In alternativa Massimo Gadda (quest’anno al Ravenna) e Maurizio Domizzi, quest’anno al Terre di Castelli.

Ecco i primi movimenti in casa Correggese: confermato ufficialmente mister Claudio Gallicchio. Il nuovo direttore sportivo, invece, è Alberto Vicini, che arriva in biancorosso dopo la parentesi col Fabbrico sempre in Eccellenza. Con Vicini in qualità di direttore sportivo, Andrea Rossetti (che era proprio il diesse) passerà a ricoprire la carica di direttore generale.

Sono arrivati i primi due colpi di mercato per la Vianese, che si appresta ad affrontare l’Eccellenza dopo aver vinto il campionato di Promozione all’ultima giornata. Si tratta di due difensori reduci dall’esperienza con la Virtus Castelfranco: uno è Giuseppe Palmiero, centrale del 2001. Lo ricordiamo in Serie D con la Reggiana, ma ha anche fatto esperienze con Lentigione, Livorno e Mantova. L’altro è Enrico Marconi, terzino sinistro del ’99. Nonostante la retrocessione dall’Eccellenza alla Promozione il Montecchio rinnova la fiducia al mister: Giacomo Ferretti rimane alla guida dei giallorossi anche nella prossima stagione. "Ripartiremo proprio dallo spirito di rivalsa espresso dal mister", le parole del nuovo direttore sportivo Fabrizio Marchionni. Dopo la partenza di Paolo Lodi Rizzini verso Castellarano il Baiso/Secchia (Promozione) si è mosso per il nuovo allenatore e ora il profilo è stato ufficializzato: il nuovo mister è Roberto Consoli, ex Castelnuovo. Completerà lo staff tecnico Lorenzo Barozzi, confermato come vice, il collaboratore Tiziano Montecchi e il preparatore dei portieri Roberto Giannotti che è in arrivo dalla Bagnolese. Nei prossimi giorni verrà anche annunciato il nome del preparatore atletico. Novità, nei canarini, anche nel parco giocatori: sono arrivate le prime cinque conferme, e si parte dal bomber principe della squadra, Daniele Barozzi. Per lui ad ottobre saranno 37 anni, e la prossima sarà la sesta stagione nella sua Baiso. Confermati anche i centrocampisti Marco Gazzotti (’98) e Alessandro Ovi (’90), e i difensori Alessandro Incerti (’98) e Riccardo Abbati (2004). Per il Boretto, in Promozione, ecco le prime conferme: si tratta del difensore Roberto Parmigiani (’96) e del centrocampista Michele Gandolfi (’97). In Prima: confermato alla Povigliese mister Stefano Dall’Asta. Arrivano Andrea Zulian, nuovo mister in seconda, e Denis Salvini, nuovo preparatore dei portieri che ha appena lasciato il calcio giocato. Al Daino Santa Croce confermato mister Andrea Di Martino e tutto il suo staff tecnico.

Giuseppe Marotta