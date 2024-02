Leon, campionato riaperto. Battuta la capolista

La Leon vince 1 a 0 l’anticipo contro la capolista Mapello e riapre il campionato anche se i punti da recuperare dalla vetta restano 4. Ma la prova di forza casalinga di ieri pomeriggio contro i bergamaschi fa ben sperare e cancella, in parte, la dura sconfitta dello scorso weekend a Sondrio. Alla Leon Arena decide al 75’ un penalty trasformato da capitan Bonseri e conquistato da Galimberti. Sempre nel girone B attenzione al Muggiò che dopo una settimana di passione (cinque gol in casa per mano del Castelleone e l’esonero del secondo allenatore dell’anno Di Gioia) non può più sbagliare per non scivolare nella zona playout. Oggi alle 14.30 sarà di scena sul campo della Soncinese senza il difensore centrale Bosco, squalificato e con in panchina il preparatore Draisci. Non vanno bene le cose nemmeno a Giussano; la Vis Nova è ultima in classifica. Le Lucertole oggi sono a Tribiano. Nel girone A l’Ardor vuole allungare la striscia di 13 risultati utili in trasferta nel Varesotto contro la pericolante Verbano.

La Base senza lo squalificato Romeo è tranquilla a metà classifica, meno l’Accademia Pavese che la ospiterà. L’impegno sulla carta più complicato ce l’ha il Meda che cerca di risalire la china contro la quotatissima Calvairate a Vimodrone.