"Leon di Vimercate delusa: rimandato il ritorno in Serie D, Joelson amareggiato"

Per il secondo anno di fila la Leon deve rimandare il suo ritorno in Serie D. Questa volta è il Mapello a tarpare le ali alla dirigenza orange, proprio la squadra da cui in estate si è pescato a piene mani per affidare a Joelson (che allenò lì fino a dicembre 2022) una rosa il più attrezzata possibile per il salto di categoria. La Leon resta a bocca asciutta dopo l’ennesima gara generosa e ricca di occasioni non sfruttate. Dopo il vantaggio orobico, l’undici di Vimercate ha strappato l’1-1 col solito Bonseri. Serviva una vittoria per accedere agli spareggi nazionali, che però nell’ultimo scampolo di match non è arrivata. "Peccato, perché avevamo tutte le carte in regola per proseguire l’avventura – dice un rammaricato Joelson –. Abbiamo disputato sicuramente un primo tempo contratto, poi nella ripresa siamo venuti fuori bene ma non è bastato". Per il tecnico brasiliano, già confermato per la prossima stagione, è tempo di bilanci. "Potevamo e dovevamo vincere il campionato. Eravamo la squadra più forte. Cosa è mancato? La continuità. La nuova idea di calcio, più coraggiosa, forse non è stata assimilata immediatamente dal gruppo". Che si vorrebbe cambiare il meno possibile anche se il progetto di spostare gli allenamenti al pomeriggio potrebbe portare a interventi più sostanziosi.

Ro.San.