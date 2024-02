Leon, ultima chiamata

C’è sicuramente voglia di rivalsa nei giocatori della Leon alle prese nel mese di febbraio con il periodo più delicato dell’anno. Perché dopo i tre gol subiti domenica scorsa alla “Castellina” dalla Nuova Sondrio che li hanno fatti sprofondare al terzo posto a meno sette punti dalla vetta, raggiunti anche dall’AltaBrianza, questo pomeriggio in uno dei due anticipi di lusso dell’Eccellenza lombarda riceveranno alla Leon Arena di Vimercate la capolista Mapello.

In pratica l’ultima chiamata per gli uomini di Joelson in chiave promozione diretta. Qualsiasi altro risultato che non sia una vittoria significherebbe dire addio ai sogni di gloria e lottare da qui in avanti solo per il miglior ranking playoff. Si gioca alle 14.30. Joelson dovrebbe avere la rosa al completo. Arbitra De Angelis di Nocera.

Ro.San.