Leonardi fa godere i biancorossi. Lo scontro diretto va alla Correggese che sale al terzo posto

NIBBIANO&VALTIDONE

0

CORREGGESE

1

NIBBIANO&VALTIDONE: Murriero, Castellana (18’ st Jakimovski), Pinton (29’ st Esposito), Ababio, Fogliazza, Boccenti, Minasola (35’ st Michelotto), Kenzin (18’ st Bernardi), Grasso, Vingiano (35’ st Compaore), Lancellotti. A disp. Valizia, Celotti, Ferro, Menzani. All. Rastelli.

CORREGGESE: Cipriani (44’ pt Cavazza), Ghizzardi, Prasso (26’ st Truzzi), Galli, Bertozzini, Benedetti, Simoncelli, Galletti (26’ st Colombo), Cappelluzzo (41’ st Vezzani), Luppi (18’ st Vaccari), Leonardi. A disposizione: Ughetti, Candeloro, Staiti, Solinas. All. Gallicchio.

Arbitro: Esposito di Ercolano.

Reti: 9’ st Leonardi.

Note: ammoniti Castellana, Fogliazza (N), Prasso, Galletti, Cavazza e Truzzi (C).

Bella vittoria esterna della Correggese, che si impone di misura sul campo del Nibbiano&Valtidone.

I padroni di casa sfiorano il vantaggio nel primo tempo con due conclusioni di Galli, che non trovano lo specchio della porta, poi perdono il portiere Cipriani per un colpo alle costole, che lo costringerà ad accertamenti in ospedale per escludere lesioni.

Nella ripresa, al 54’, il gol partita: Simoncelli calcia dalla bandierina e Leonardi è il più lesto ad avventarsi sulla sfera, freddando Murriero.