Leoncini volta pagina: "Chiudiamo bene il 2023"

Prova a voltare subito pagina il Rimini che in casa dell’Entella sabato scorso è caduto, dopo essere rimasto saldamente in piedi per dodici partite. Una sconfitta, quella in Liguria, se vogliamo anche fisiologica, dopo un tour de force nel quale la squadra di Troise, tra coppa e campionato, ha obiettivamente speso tanto. Ieri la truppa è tornata al lavoro. E per preparare i novanta minuti di sabato con il Gubbio (calcio d’inizio alle 20.45), gli ultimi del 2023, questa volta i biancorossi avranno quasi una settimana intera. Un lusso se si considera che nelle ultime due settimane capitan Colombi e compagni sono scesi in campo sempre una volta ogni tre o quattro giorni. Quella di Chiavari resta, a ogni modo, un ko sul quale riflettere.

"Abbiamo approcciato sicuramente non nel migliore dei modi la partita – dice il giovane centrocampista del Rimini, Mattia Leoncini – poi piano piano ci siamo ripresi. Quel gol lo abbiamo incassato, abbiamo provato nel secondo tempo anche a cambiare atteggiamento, poi la seconda rete subita ci ha tagliato le gambe". Leoncini si tiene stretto quello che, comunque, c’è stato di buono. Insomma, anche da una sconfitta c’è qualcosa da tenersi stretti pensando alla seconda parte del campionato, quella che inizierà dopo la sosta natalizia nell’anno nuovo. E sarà tutta un’altra storia. "La reazione contro l’Entella c’è stata – dice il giocatore toscano – e questa è una nota positiva comunque da non tralasciare. Però nel primo tempo ci sono state poche seconde palle recuperate, su questo dobbiamo migliorare".

Resta il rammarico per aver interrotto una striscia importante di risultati utili consecutivi. "Sicuramente non ci devono essere alibi per questa sconfitta. Ora ci aspettano diversi giorni per preparare la partita di venerdì, dobbiamo lavorare bene, vedere gli errori che abbiamo commesso in Liguria e preparare al meglio la partita con il Gubbio". Perché il Rimini ha tutta l’intenzione, tornando davanti al proprio pubblico del ’Romeo Neri’ di chiudere l’anno in bellezza. "Ci serve, per i nostri tifosi e per finire bene il girone d’andata". Per la gara con il Gubbio mister Troise tornerà a poter contare su Langella che ha appena scontato un turno di squalifica. Ma anche su Marchesi che ha smaltito l’influenza. Lavoro differenziato soltanto per Capanni che non si è ancora definitivamente buttato alle spalle un guaio muscolare.