Leoni contro il Follonica Gavorrano. Calderini ordina: "Concentrazione"

Una pretendente al salto di categoria ospite questo pomeriggio allo stadio Stefano Lotti. È la formazione del Follonica Gavorrano, ovvero una delle grandi del raggruppamento in virtù di un rendimento costante e di un itinerario sempre da zone alte della classifica nel girone E dei dilettanti nazionali. Stefano Calderini (nella foto), tecnico dei Leoni, ha indicato al termine della rifinitura del sabato la strada da seguire ad opera del gruppo per affrontare il forte collettivo dei minerari: "Serviranno concentrazione e determinazione - ha spiegato - per cercare di non subire e per essere bravi a pungere nei momenti giusti della gara. Il Follonica Gavorrano è finalista di Coppa Italia di serie D ed è in lotta per il salto in C: sarebbero sufficienti questi dati per comprendere lo spessore dei rivali odierni. Un team che negli anni ha mantenuto la propria ossatura confermandosi sempre a ottimi livelli, nel quadro di una programmazione che si è rivelata capace di dare frutti". L’assenza di Bellini in avanti per squalifica si unisce, tra le novità della giornata, al rientro tra i pali di Pacini, reduce lui stesso dal provvedimento del giudice sportivo per aver raggiunto quota cinque in materia di ammonizioni. Tra continuità e novità, dunque, l’undici che sarà scelto per l’avvio del match da Calderini. Tutto questo nel turno caratterizzato dalla presenza di giallorossi di ieri - Dierna, Regoli, Mencagli, un difensore e due attaccanti - nell’organico affidato alla cura di Marco Masi. Una compagine che occupa la piazza d’onore all’interno del raggruppamento e che detiene valide potenzialità in ogni reparto del proprio scacchiere, come testimoniato anche dalle cifre che fotografano il percorso dei colori bianco, rosso e azzurro del sodalizio della provincia di Grosseto. Solo per fare qualche esempio, a proposito di cifre emerse lungo il cammino agonistico, il Follonica Gavorrano vanta il primato di vittorie - 16, a pari merito con la Pianese capolista - e la leadership nei numeri relativi ai gol incassati, appena 20. Segno evidente di un equilibrio nelle singole prestazioni che a volte è in grado di trasformarsi in ingrediente basilare per ottenere delle soddisfazioni in sede di consuntivo stagionale.

Negli juniores nazionali, infine, sconfitta col punteggio di 4-3 in trasferta dalla capolista Tau Altopascio la squadra dei Leoni guidata da Alessandro Secci, nell’incontro disputato ieri pomeriggio in Lucchesia. Poggibonsi capace quindi di tenere testa nella circostanza a una delle big del torneo Under 19 in ambito nazionale.