L’epilogo della stagione. Uisp, la finale più attesa

Sarà una finale, lunedì prossimo al Marco Polo Sports Center di Viareggio, tutta pisana quella che stabilirà il titolo di campione Uisp versiliese. Sembra strano, ma sarà così perché Arena Metato e G.O.I Passi, squadre della campagna pisana, da due stagioni sono state affiliate al comitato locale e sono già entrate nella storia del comitato versiliese. L’Arena Metato torna in finale da campione in carica mentre il G.O.77 I Passi viene, comunque, dalla semifinale della passata stagione. Si assisterà anche a una rivincita perché nel 2022 fu il G.O.77 I Passi a raulearsi campione. Tornando al campo, dopo il 4-1 dell’andata, di fronte al solito caloroso e nutrito gruppo di tifosi doveva essere festa e così è stata per i campioni. L’Mb Team, rivelazione del campionato, non ha saputo porre resistenza al cospetto dei colpi di Amziade 2, Lelli, Di Bianco e Pecori. “Il primo tempo, chiuso 1-0, - commenta Gianluca Franchi - è stato abbastanza equilibrato, poi nella ripresa, complice anche la panchina corta degli avversari, abbiamo dilagato. Torniamo in finale sicuri di noi stessi. Se l’anno scorso fu una sorpresa, stavolta avevamo questo obiettivo e poterci vendicare del G.O.77 I Passi sarà ancor più motivante”. Per l’Mb Team un congedo, comunque, indolore. “Nel primo tempo abbiamo tenuto botta, male invece nella ripresa. Siamo comunque contenti della stagione che è andata al di là di ogni più rosea aspettativa”.

È stata invece partita verissima a Camaiore dove, complice il doppio 0-0, sono stati decisivi i calci di rigore per decretare la seconda finalista. Rigori che sono stati fatali ad un Torcigliano troppo sprecone ed ipnotizzato dall’ottimo portiere Sborgia. “Uscire così fa molto male - confessa bomber Andrea Giannini, che anche in questa stagione ha fatto valere la sua concretezza sotto porta -, perché nell’arco delle due partite siamo stati noi a creare di più, ma alla fine chi sbaglia paga”. Di contro esulta Manuel Puntoni: “Sono state due belle partire fra due squadre che hanno saputo giocare a calcio. Il fatto di aver superato una squadra così forte, ci dà ancor più consapevolezza”.

Coppa Baglini/Rizzo. Il Ctz Imballaggi Francè ha superato 4-2 il Piano di Mommio Manu (Nocchi,Valesi 2,Kaludyerovic/Marradi, Marinari). Classifica: Ctz Imballaggi Francè 3; Real Nocchi 2; Piano di Mommio Manu 1.

Sergio Iacopetti