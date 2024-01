Lepri, primo sigillo per il suo Rimini: "Speravo ci portasse alla vittoria"

"Per un giovane è importante sapere fare tutto". E, allora, dopo aver giocato da difensore centrale, da terzino e pure da mediano, Tomas Lepri ha pensato che in quel ’tutto’ ci sarebbe stato bene anche un gol. Importante quello che il difensore di Villa Verucchio domenica sera ha realizzato contro il Pineto, il suo primo centro tra i professionisti. Ma purtroppo non pesantissimo. "Mi aspettavo che ’Mega’ (Megelaitis, ndr) mettesse in mezzo quel pallone. Proprio come ha fatto. Quindi ero lì in attesa – racconta – Tutto bello, però avrei davvero preferito un risultato del tutto positivo della squadra". Perché quel gol, bello e ’veloce’ (biancorossi in vantaggio dopo appena sei minuti) non è bastato per rendere bellissima la serata al ’Neri’. Tante, troppe le occasioni sprecate che avrebbero potuto ridimensionare una volta per sempre un avversario che in Romagna si è dimostrato modesto. "Abbiamo creato tante occasioni, ma non siamo riusciti a concretizzarle – parla già da bomber consumato Lepri – E avremmo meritato davvero, già alla fine del primo tempo, di essere in vantaggio non di un solo gol". A una certa difficoltà nella stoccata finale davanti a Tonti, si è poi aggiunto una minore compattezza nella ripresa. Lasciando così un po’ troppo campo a un avversario davvero poco pericoloso. Che, però, la sua occasione alla lunga è stato capace di non sbagliarla. "In fin dei conti abbiamo commesso solo una sbavatura sulla punizione che ha portato al pareggio il Pineto – il rammarico di Lepri – Diciamo che non siamo stati troppo attenti in barriera e l’abbiamo pagato a caro prezzo".

A tenere banco sono ancora le decisioni arbitrali contro le quali i biancorossi hanno puntato il dito. La prima, quella più discussa, riguarda il gol annullato a Gigli. "Che secondo me era regolarissimo – non sembra avere dubbi il difensore riminese – Su quello annullato a Morra in presa diretta non sono riuscito a vedere benissimo. Ma il primo non si capisce davvero perché sia stato annullato". Sta di fatto che il Pineto, tra andata e ritorno, è riuscito a mettere in tasca quattro punti pesantissimi. E Lepri si conferma sempre più jolly. "La posizione nella quale mi trovo meglio potrei dire che è quella da centrale – dice l’ovvio Lepri – Però per un giovane è importante saper fare tutto perché nella carriera non si sa mai. Poi ho iniziato da poco a giocare tra i grandi ed è importante saper ricoprire più ruoli, anche con l’aiuto del mister. Quando dico centrale mi riferisco sia come braccetto che nella difesa a quattro".