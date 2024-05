Lerici Football Club lancia Settore Giovanile e Campus Multisport: iscrizioni aperte

A meno di un anno dalla nascita, a conclusione del campionato di 2ª Categoria, il Lerici Football Club inaugura anche il Settore giovanile partendo dalle annate 2010 e 2011 (Giovanissimi Under 14), per la prossima stagione. Chi fosse interessato all’iscrizione, può rivolgersi ai numeri 366 - 9846130 o 338 – 5972272; mail [email protected], Instagram @a lerici_football_club. Al Falconara in arrivo anche il ’Campus Multisport’ di 9 settimane al via 10 al 14 giugno, sotto l’egida dell’EduCamp Coni. Lerici. Organizzazione a cura di Asd Stelle. Info: ai numeri 380-7457692, 338 -8826559 e 348-4903312.