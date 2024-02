L’EVENTO ALLO STORE. Iniziativa dedicata a tutti i tifosi

È stato chiamato "reOpening" l’evento in programma oggi dalle ore 17 allo store della Ss Arezzo in via Madonna del Prato. Un’iniziativa dedicata a tutti i tifosi, che potranno approfittare di un aperitivo offerto da Quench e Menchetti e del dj set curato da Luca Degl’innocenti. Saranno presenti anche alcuni tesserati della prima squadra amaranto, che calamiteranno l’attenzione degli accorrenti. A tentare gli appassionati, inoltre, ci saranno i prezzi scontati del 10% su tutto il merchandising: l’occasione ideale per regalare o regalarsi una maglia ufficiale o uno dei tanti altri gadget che il punto vendita in pieno centro propone. Sarà anche un modo per esorcizzare la vigilia di una sfida delicata come quella che attende il Cavallino domani al Comunale, alle ore 16,15, contro la Recanatese.

Si profila, insomma, un sabato all’insegna degli eventi in chiave amaranto quello odierno.