L’evento del weekend

Sport e solidarietà a braccetto in questi giorni all’Aspria Harbour Club di Milano per l’undicesima edizione di Aspria Charity Open, un evento benefico in collaborazione con Makers che si svolgerà fino a domani presso il club milanese, nella zona di San Siro.

Aspria Charity Open 2023 ospita sportivi importanti per il torneo di padel che si unisce nuovamente al tradizionale torneo di tennis. E quest’anno viene introdotto un terzo torneo dedicato al nuoto. E proprio con le gare in vasca inizia oggi il weekend sportivo: prevista infatti la staffetta di nuoto e la competizione tennistica, che vedrà la partecipazione di 96 giocatori in due categorie. La giornata di domani sarà dedicata al torneo di padel, con 48 giocatori in 8 squadre che si sfideranno in quattro gironi. Alla squadra vincitrice, oltre ai premi offerti dagli sponsor, verrà consegnata la coppa Challenger Proam, con inciso il nome della squadra.

Un richiamo all’azione quello di Aspria Harbour Club Milano, che negli anni ha registrato tra i partecipanti e gli spettatori anche volti noti dello sport e del giornalismo sportivo come Paolo Maldini, Nicola Amoruso, Dida, Mark Iuliano, Cristian Zenoni, Cristian Brocchi, Pat Rafter e Filippo Magnini.

Capitanati dagli esperti maestri del Club, squadre di professionisti e amatori sono invitati a partecipare a questa iniziativa benefica per sostenere due importanti cause: Pane Quotidiano a Milano, che fornisce generi alimentari di prima necessità a chi ne ha bisogno, e L’Altra Napoli, che supporta progetti di riqualificazione urbana, artistica e sociale a Napoli.

Il ricavato delle iscrizioni e delle donazioni sarà devoluto a favore delle associazioni a cui è dedicata la manifestazione. Infine, l’appuntamento di quest’anno vuole anche ricordare Mario Faraci, un pioniere del calcio a cinque a Milano e in Lombardia, uomo di grande generosità e orgoglioso socio del club venuto a mancare lo scorso anno.