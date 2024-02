L’evento in programma il 26 marzo. L’under 21 torna al Mazza: sfiderà la Turchia

Sarà a Ferrara uno dei tre appuntamenti in regione con la nazionale di calcio, ospitando al Mazza l’under 21 per le qualificazioni del campionato europeo 2025.

La notizia è stata data ieri dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, annoverando questo appuntamento tra i più rilevanti dell’anno e novità per l’intero territorio.

Si giocherà il 26 marzo, dove allo stadio Mazza di Ferrara arriverà la nazionale italiana under 21 che si dovrà sfidare con la formazione pari età della Turchia, incastonandosi tra l’appuntamento a Cesena del 22 marzo di Italia-Lettonia e la partita al Dall’Ara di Bologna il 4 giugno tra le nazionali maggiori di Italia e Turchia, amichevole pre-europeo per la formazione di Luciano Spalletti.

Quello di Ferrara è uno dei 100 grandi appuntamenti sportivi messi in campo dalla Regione e reso possibile grazie all’accordo con Figc per queste tre partite delle Nazionali, evento che per il ferrarese sarà di grande richiamo e nuova, ulteriore, occasione di promozione del territorio sul piano internazionale.

Inoltre, la presenza delle Nazionali Azzurre tra marzo e giugno consentirà alcune attività ludico – sportive che coinvolgeranno le scuole calcio e le scuole dei territori di riferimento.

"Siamo orgogliosi di ospitare in Emilia-Romagna i campioni azzurri – ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini – La Nazionale è un patrimonio di tutto il Paese, parte della nostra storia comune, che ci ha regalato e continuerà a regalarci emozioni uniche".

E le parole del presidente della Figc. "È un piacere per la Figc tornare a giocare in Emilia-Romagna con la Nazionale maggiore e l’Under 21 a Ferrara e Cesena – dichiara Gabriele Gravina – Come già fatto in altre regioni, la Figc continua nel suo percorso di collaborazione con gli enti locali e i diversi territori per creare nuove opportunità di sviluppo.

Il calcio è uno spettacolo seguito da milioni di persone e, al tempo stesso, uno straordinario veicolo di condivisione. In particolare le nazionali azzurre suscitano un bellissimo sentimento di unione, che attraversa l’intero Paese.

D’accordo con la Regione, promuoveremo iniziative culturali e di responsabilità sociale, perché il messaggio di partecipazione con cui ci presenteremo a Bologna, Cesena e Ferrara non si limita alla disputa delle gare". Collaborazione dunque che continua, dopo che a Ferrara l’anno scorso era già arrivata la Nazionale Femminile per l’amichevole Italia-Marocco.

Laura Guerra