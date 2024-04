L’evento organizzato dal comitato dei tifosi oggi al teatro del villaggio Dante. Orgoglio e serie B: festa al Mecenate

AREZZO

Tutto pronto per l’evento organizzato da Orgoglio Amaranto dedicato alla squadra che nel 2004 centrò l’ultima promozione in B del Cavallino. A vent’anni esatti dallo 0-0 del Comunale contro il Varese che sancì l’aritmetica vittoria del campionato di serie C1, il comitato di azionariato popolare, socio di minoranza della Ss Arezzo, rende il giusto merito a una delle annate più trionfali in cent’anni di storia. Con la conduzione del giornalista Andrea Avato, l’iniziativa ripercorrerà quel torneo tramite le parole dei diretti interessati, i protagonisti di quella cavalcata. Interverranno, infatti, il direttore sportivo Vittorio Fioretti, l’allenatore Mario Somma e tanti dei calciatori di quella rosa: da Abbruscato a Venturelli, da Scotti a Passiglia, passando per Vigna, Gelsi e tanti altri.

Tra filmati del tempo e aneddoti, fino al brindisi finale con tanto di torta celebrativa. L’iniziativa rientra nella serie di eventi programmati da Orgoglio Amaranto per continuare le celebrazioni dei cento anni di storia dell’Arezzo calcio. Appuntamento dunque oggi alle ore 18 al teatro Mecenate.