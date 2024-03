L’evento sabato alla vigilia del match con il Trestina. Una cena biancorossa per galvanizzare i tifosi

Clima sempre più sereno, ma sempre più determinato nell’ambiente biancorosso dopo la vittoria di Poggibonsi, vittoria che in un certo qual modo mantiene vive le speranze per il successo finale. Quando mancano otto giornate al termine del girone, infatti, la classifica, assai corta, consente ancora di sognare per cui i ragazzi di mister Malotti sono chiamati, in questa lunga volata finale, a ricoprire il ruolo di protagonisti. Domenica arriva allo stadio "Zecchini" l’undici del Trestina per la decima giornata del girone di ritorno. La squadra di mister Davide Ciambelli, dopo la netta vittoria sul Sansepolcro, si trova in una tranquilla posizione di classifica, lontana dalla zona playout, per cui dovrebbe scendere in campo senza eccessivi assilli. Nel Grosseto l’allenatore Malotti dovrà rinunciare allo squalificato Grasso fermato per un turno dal Giudice sportivo, ma avrà nuovamente a disposizione Sabelli. Un finale di stagione, dunque, quello che attende il Grifone ancora tutto da scoprire con le otto finali da disputare per cui appare indispensabile per la squadra il supporto dei tifosi e degli sportivi maremmani i quali sono invitati dalla società del patron Gianni Lamioni a stringersi intorno ai giocatori e a far sentire loro la propria vicinanza ed il proprio sostegno. In questa ottica si inserisce la serata "all’insegna del divertimento e della fede biancorossa" che sabato sera, inizio alle 20, alla vigilia della gara con il Trestina, avrà come clou una cena, aperta a tutti i tifosi del Grifone, a menù fisso che si svolgerà nel ristorante del Centro sportivo di Roselle. Nel corso della serata è previsto il saluto di una delegazione dei calciatori biancorossi. Intanto un’altra soddisfazione in casa biancorossa. Il giovane portiere Saymon Sclano è stato convocato al raduno della Rappresentativa Juniores del girone "E", che ieri ha sostenuto un’amichevole contro il Poggibonsi allo stadio "Lotti" in vista di una competizione in programma a fine stagione.