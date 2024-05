L’ex bianconero. Mister Lelli ha portato in serie C il Ghiviborgo

Sul proprio cammino, il prossimo anno, la Robur troverà il Ghiviborgo, squadra della provincia lucchese protagonista, in questa stagione, di un davvero ottimo cammino (ha chiuso in ottava posizione con 50 punti all’attivo). Sulla panchina l’ex Siena Nico Lelli, in bianconero come vice Pagliuca (i due si erano incrociati nelle giovanili della Fiorentina). La classica sfida dell’ex, però, non si disputerà: le strade di mister Lelli e del Ghiviborgo, infatti, si separeranno. Il tecnico è finito nel mirino di club professionistici, alla ricerca di una guida tecnica per il proprio settore giovanile. Tra queste anche l’Empoli che si sta adoperando per trovando l’allenatore della formazione Under 17 azzurra. Nell’arco dello scorso campionato mister Lelli si è preso più volte i complimenti del collega della Pianese, Fabio Prosperi che ha applaudito il bel gioco della squadra lucchese.