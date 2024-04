L’ex capolista. "Montefano lotterà fino alla fine. C’è mancata l’esperienza»

"Il campionato non è finito e noi lotteremo fino alla fine". È quanto ha detto Nico Mariani, allenatore del Montefano, dopo la sconfitta a casa della Civitanovese che ha così scavalcato gli avversari in testa alla classifica. "Tutto sommato – aggiunge – abbiamo disputato una buona partita contro una squadra molto forte, una formazione costruita per vincere avendo 6-7 giocatori che nella passata stagione erano in serie D. Loro hanno meritato la vittoria avendo anche trovato l’episodio". Ma pure i viola hanno avuto l’occasione giusta quando Bonacci si è presentato davanti al portiere con la partita ancora in parità. "Abbiamo avuto l’opportunità di passare in vantaggio, poi una volta sotto ci siamo sbilanciati per pareggiare e in simili circostanze ci sta di correre qualche rischio quando ti porti avanti". La Civitanovese ha sbloccato il risultato su corner quando il colpo di testa di Strupsceki è stato vincente. "Abbiamo preso gol su palla inattiva, e pensare che abbiamo anche i centimetri". Ma al di là di aspetti tecnici o tattici, possono avere avuto un peso considerevole la tanta gente sugli spalti, la posta in palio e le poche giornate rimaste alla fine. "Noi – Mariani ripercorre la gara – siamo partiti anche bene, abbiamo provato a giocare, poi non dimentichiamo mai che dall’altra parte ci sono gli avversari, uno stadio con tante persone e magari può essere venuto fuori un po’ di timore perché sono gare che devono essere vissute con esperienza. Noi dobbiamo crescere". Sono situazioni che possono incidere e la stessa Civitanovese ha accusato il peso nel derby perso contro la Civitanovese. "Ecco, questa esperienza deve servirci in questo processo di crescita. Noi abbiamo fatto un percorso importante, con umiltà e adesso pensiamo a rialzarci subito, a cominciare alla gara di domenica quando riceveremo la visita dell’Azzurra Colli".