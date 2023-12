L’ex Cioffi ‘gioca’ Poggibonsi-Sangiovannese: "Credo che sarà una partita difficile per tutti"

Poggibonsi-Sangiovannese con gli occhi di chi conosce le due realtà calcistiche. Antonio Cioffi (nella foto), classe 1971, è stato atleta degli azzurri del Valdarno negli anni Novanta e successivamente goleador e allenatore (sia nelle giovanili che in prima squadra) dei giallorossi nella sua città di adozione. Che tipo di incontro si prospetta, dopodomani allo Stefano Lotti?

"Una sfida che si annuncia difficile per entrambe - spiega Cioffi - alla luce delle rispettive situazioni all’interno del girone E. Una domenica particolare anche per le tifoserie, legate dal gemellaggio. Il Poggibonsi sembrava granitico nel proprio cammino di segno positivo del recente triennio, dal salto dall’Eccellenza alle prime due annate nei dilettanti nazionali. Quella perfetta alchimia ha conosciuto forse dei piccoli colpi a vuoto, però l’ambiente nel suo insieme ha la possibilità di riscattarsi". E la Sangiovannese? "Ha da poco optato per il cambio sulla panchina – risponde Cioffi - e inoltre è reduce da un paio di verdetti utili nella gestione di Atos Rigucci. Cercherà per tale ragione di offrire continuità al tentativo di rincorsa verso l’area più tranquilla della graduatoria. Da rivali decisi a vendere cara la pelle, dovrà guardarsi il Poggibonsi. A mio parere, anche un punto non sarebbe da disprezzare per il team di Stefano Calderini. A volte è importante, in momenti di difficoltà che possono capitare, anche l’idea di muovere la classifica".

Un invito ai Leoni? "Fare gruppo e procedere con l’intento di uscire da un periodo non molto propizio. Attraverso il lavoro settimanale sul campo, il gruppo saprà risollevarsi. E se non basta il cento per cento dell’impegno, provare a dare se possibile anche qualcosa in più". Tecnico con alle spalle varie esperienze, in Lega Pro come in serie D e in Eccellenza, Cioffi, in questo periodo non ha alcuna compagine da guidare. Le manca il timone di un collettivo? "Subentrare, a qualunque livello, non è semplice in alcun caso. Spero che qualche opportunità possa maturare". La società di viale Marconi intanto ha stilato un programma di eventi natalizi. In occasione di Poggibonsi-Sangiovannese, prima del fischio d’inizio delle 14,30 i piccoli atleti di Poggibonsi Women e Unione polisportiva poggibonsese accompagneranno i protagonisti sul rettangolo di gioco. Dopo la conclusione del confronto è attesa la presenza di Babbo Natale per la consegna di regali ai bambini. Infine, una merenda per grandi e piccoli al bar dello stadio.