L’ex mai rimpianto. Rokas Krusnauskas torna in Italia. Giocherà al S. Luca

A volte ritornano, in Italia (non a Siena…). Il suo nome non rievoca certo bei ricordi ai tifosi bianconeri: il San Luca calcio (Serie D, girone I), ha annunciato l’ingaggio di Rokas Krusnauskas. L’attaccante lituano arrivò alla Robur nel novembre del 2020, durante il primo anno della gestione armena, in D, con la squadra condotta da mister Gilardino. Ma avendo giocato in precedenza in un campionato professionistico (quello armeno, con la maglia del Gandzasar), venne tesserato soltanto a dicembre. Un’attesa che il campo poi non ripagò: dopo aver debuttato contro il Grassina, Krusnauskas subì un grave infortunio alla caviglia e dovette fermarsi. Il marzo successivo finì la sua avventura in bianconero, come quella degli altri giocatori dell’est voluti dalla proprietà: Mahmudov (8 presenze e un gol) e Zulpa (1 presenza): giocatori annunciati come campioni e, agli annali, meteore testimoni di un tempo da dimenticare.