L’ex massaggiatore. Cingottini confessa: "Il mio cuore resta bianconero»

Senese, contradaiolo del Bruco, per l’ex massaggiatore del Siena Patrizio Cingottini, poter trascorre una serata con la ‘sua’ Robur è stata un’emozione. "Mi dicono che sono un ‘traditore’ – ha sorriso –, perché adesso lavoro nel San Donato Tavarnelle (in Serie D, ndr), ma in realtà il mio cuore è bianconero. E non posso che fare i complimenti a tutti i protagonisti della splendida promozione appena centrata". Cingottini ha quindi ripercorso il suo passato nella squadra della propria città, un passato a cui è particolarmente legato: nella copertina della sua pagina Facebook è tutt’ora abbracciato a Tore Andre Flo.

"Io ho avuto la fortuna di essere al servizio della Robur nei suoi anni più gloriosi – ha sottolineato –, ho fatto la C1, la C2 e tutta la Serie A e mi sono anche tolto la soddisfazione, cosa di cui mi ritengo particolarmente fortunato, di essere l’unico massaggiatore seduto in panchina ad aver vinto contro l’Inter…".