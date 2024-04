L’ex Perinetti. "Complimenti per la vittoria del campionato»

"Faccio i complimenti al Siena per la vittoria del campionato": a parlare l’ex direttore sportivo della Robur Giorgio Perinetti al Fol. "È stata una grande soddisfazione anche il ritorno al Rastrello – ha commentato –, il manto non era forse quello tanto caro al grande Olinto, ma con il tempo si riprenderà… Conosco bene Mauro Giacomini (il padre del presidente Simone ndr) perché ha condiviso con me in gioventù i primi passi; quando io lavoravo nel settore giovanile della Roma, lui allenava nelle serie minori laziali ed era uno dei più provveduti. Mi fa piacere che la famiglia sia vicina al Siena. Speriamo sia un connubio che duri, perché solo con la continuità e la stabilità si ottengono i risultati". "Mi dispiace per la mia ultima esperienza senese – ha aggiunto –, perché è finita in un modo traumatico; forse con maggiore continuità il Siena sarebbe tornato il club che è stato sempre, quello che partendo da De Luca ha dato lustro e soddisfazione alla provincia calcistica italiana".