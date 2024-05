L’ex segretario Osti. "La fede per il Siena è una cosa seria in ogni categoria»

Legatissimo ai colori bianconeri, l’ex segretario Stefano Osti, in più di un’occasione si è complimentato con la Robur per l’impresa appena compiuta. Lo ha fatto di nuovo. "Andavamo a San Siro, all’Olimpico, al Franchi di Firenze, allo Stadium di Torino – ha detto al Fol –, e l’entusiasmo visto a Sansepolcro e negli altri campi di quest’anno è la dimostrazione che il Siena è una cosa seria, è una fede importante, qualunque sia la categoria. Quest’anno è una partenza da non sottovalutare, mi auguro che possa avere un seguito importante". Quando il Siena Fc è partito, Bernardo Corradi, intermediario di Giacomini, ha provato a convincerlo a tornare. "Avevo tirato giù la saracinesca e non avevo più le chiavi per riaprirla – ha detto l’ex segretario –. Gli ho suggerito Luigi Conte, ragazzo che ha passione e che aveva già lavorato nel settore giovanile. Credo che si sia guadagnato il ruolo. Ma in D diventa più difficile, magari la società potrebbe affiancargli qualcuno che si occupi del settore amministrativo". "Il prossimo sarà un campionato da approcciare con cautela e attenzione – ha chiuso Osti –. L’importante è che, in caso di qualche risultato negativo, si eviti di polemizzare troppo. Non bisogna creare pressioni".