L’ex si accasa. Tommaso Ghinassi è il nuovo diesse del San Donato

Amico del direttore sportivo bianconero Simone Guerri (durante la stagione appena conclusa è stato anche più volte allo stadio a seguire la Robur), Tommaso Ghinassi ha anche deciso di seguire le sue orme: l’ex Siena e Lornano Badesse è infatti il nuovo direttore sportivo del San Donato Tavarnelle, di cui aveva vestito la maglia da calciatore nel campionato 2018/2019. Ghinassi, nell’intraprendere questa nuova avventura ha salutato il Poggibonsi, dove ha lavorato nel ruolo di team manager. L’anno prossimo, quindi, Guerri e Ghinassi si affronteranno da ‘colleghi’. In Serie D, insomma, il valzer diesse è in corso. L’Aquila Montevarchi, nelle scorse ore, ha annunciato il tesseramento di Donello Resti, negli ultimi sei anni al Terranuova Traiana (la direzione sportiva dei biancorossi, impegnati nei play off nazionali di Eccellenza, è affidata al direttore generale Simone Finocchi, con la collaborazione di Andrea Morbidelli, responsabile dell’area tecnica).