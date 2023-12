Libidine Robur: va sotto e vince al 94’. Rondinella punita e +14 su chi insegue

RONDINELLA

1

SIENA

2

RONDINELLA (3-5-2): Pecorai; Ciardini, Falciani, Gorfini; Travaglini (21’st Giorgelli), Fantechi, Mazzolli, Ferrmaca (24’st Caparrini), Ricchi (30’st Bartolini); Cragno (27’st Pecchioli), Rosi (34’st Colzi).

Panchina: Bertini, Petri, Minischetti, Cecchi. Allenatore Francini.

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Morosi, Achy, Cavallari (27’st Biancon), Bertelli (30’st Agostinone); Bianchi, Lollo (30’st Hagbe), Candido; Boccardi (43’st Ravanelli); Ricciardo (17’st Granado), Galligani.

Panchina: Gueye, Musaj, Pagani, Baldari. Allenatore Magrini.

Arbitro Caresia di Trento (Scanu-Luzi).

Reti: 22’pt Ricchi, 5’pt Boccardi, 49’st Galligani (rig.).

Note – Ammoniti: Bertelli, Boccardi, Ciardini, Morosi, Galligani, Ricciardo, Lollo, Ricchi. Espulso: Caparrini 50’st. Recuperi: 1’ e 5’.

FIRENZE – Il Siena soffre ma alla fine vince in casa della Rondinella. Un successo che permette ai bianconeri di consolidare il primato (+14 sul Signa) e chiudere l’andata da imbattuti. Non è stato però facile avere la meglio dei biancorossi, partiti concentrati e compatti. Che non sarebbe stato un pomeriggio agevole si era infatti capito fin da subito. Al 2’ da una punizione (fallo di Achy) Cragno di testa mette i brividi a Giusti. A metà del primo tempo la Rondinella passa. Bianchi sbaglia l’appoggio per Morosi, la palla arriva a Ricchi che vedendo Giusti fuori dai pali non ci pensa un attimo e scarica in rete da distanza siderale l’1-0. Sotto di un gol i bianconeri provano a fare la gara e sfiorano due volte il pareggio: prima con Candido (28’) poi (35’) un destro da fuori di Lollo, respinto di piede Pecorai. Ma ogni volta che la Rondinella si distende è pericolosa: in due occasioni la difesa anticipa all’ultimo gli avanti fiorentini. Nel finale proteste bianconere veementi per un tocco di mano di un difensore.

In avvio di ripresa (4’) Pecorai dice no a Boccardi tutto solo sul secondo palo. Ma è il preludio al pareggio che arriva con lo stesso ex Grosseto 30’’ dopo: stavolta di testa Boccardi sfrutta l’assist di Candido e fa 1-1. La Robur però non è nelle sua giornate più brillanti e regala un corner: dall’angolo il colpo di testa Falciani non esce di molto. Partita nervosa e ne fa le spese mister Magrini, espulso al 15’ da Caresia. Boccardi (22’) cerca Granado, il brasiliano non ci arriva per un soffio. I cambi spezzano un ritmo già non altissimo e non accade nulla fino alla grande parata di Giusti (40’) sul sinistro da giro di Caparrini. Ancora più clamoroso l’errore sotto porta di Granado (42’) che non sfrutta l’assist di Agostinone. Ma la vittoria arriva comunque allo scadere: Hagbe è steso in area da Ciardini. Dal dischetto Galligani è implacabile e mette sotto l’albero l’ennesima vittoria.

Guido De Leo