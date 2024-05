L’identikit. Il puntero massese “alla Mandžukić“

Nelle ultime sue 4 stagioni, tutte in D col Real FQ, Pegollo è sempre andato vicino alla doppia cifra realizzativa senza mai raggiungerla: 9 gol quest’anno, 7 in campionato più 1 in coppa nella precedente annata, 9 sia nel campionato 21/22 sia in quello 20/21. Per ritrovare le sue ultime stagioni in doppia cifra bisogna andare al 19/20, in cui in Eccellenza con la maglia del Camaiore segnò 12 reti (9 in campionato più 3 in coppa) nell’annata interrotta a inizio marzo per Covid, e al 18/19 quando ne fece 10 in D con il Seravezza.