Liga, undicesima giornata: stratosferico Barcellona nel Clasico

Milano, 28 ottobre 2024 – Un Clasico del genere i tifosi del Barcellona non lo vivevano da tempo. Nell'undicesima giornata di Liga spagnola la squadra di Hansi Flick demolisce al Bernabeu il Real Madrid con un sonoro 0-4. Una prova di forza sotto tutti i punti di vista, una partita dominata dai blaugrana che sono andati in gol nel secondo tempo con la doppietta del solito Lewandowski, la perla di Lamine Yamal e Raphinha. Un turno che vede la sconfitta anche dell'altra squadra della capitale, l'Atlético che cade a Siviglia contro il Betis per 1-0, mentre va ko anche la Real Sociedad contro l'Osasuna e il Girona a casa del Las Palmas. Undicesima giornata che si chiuderà questa sera con il posticipo tra Mallorca e Athletic Bilbao. Ripercorriamo tutti i match di giornata.

Tutte le sfide del weekend di Liga

Undicesimo turno che si apre venerdì con la vittoria esterna del Siviglia a casa dell'Espanyol. Cinica la squadra di Garcia Pimienta che si aggrappa alla doppietta di Dodi Lukebakio nel primo tempo e poi protegge il risultato nel secondo, sfruttando la mira non precisa dei padroni di casa che tirano 16 volte ma solo uno di questi è in porta. Si passa a sabato con il Villarreal che vince a casa della Real Valladolid per 1-2. Punteggio che si sblocca alla mezz’ora del primo tempo: cross di Kiko Femenia e incornata vincente di Barry, per il vantaggio ospite. In avvio di ripresa Alex Baena fallisce il raddoppio centrando il palo e poi Sylla subisce fallo in area da costa e dagli unidici metri non sbaglia per l'1-1. Prima del colpo di testa vincente di Ayoze Perez nel finale ci sono altri due legni a dire di no al Sottomarino Giallo che però riesce a portare a casa i tre punti. Vince di misura il Rayo Vallecano contro il Deportivo Alavés per 1-0. I padroni di casa sembrano in controllo, ma al 22’ restano improvvisamente in dieci: Mumin commette un fallo da ultimo uomo e viene espulso (dopo revisione al Var).

L'Alavés però non ne approfitta, anzi a dieci dalla fine Embarba lascia per Gumbau che calcia fortissimo, centra la traversa, poi la schiena del portiere Sivera e alla fine entra in porta. Stesso risultato in Las Palmas-Girona, sfida vinta dagli isolani. Dopo la rete annullata per fuorigioco a Donny Van de Beek, a segnare sono i padroni di casa a tre minuti dalla pausa: Rozada crossa dalla destra e Munoz porta avanti i canari. L'appuntamento più atteso finisce con il poker del Barcellona a casa del Real Madrid. I balncos spingono con più insistenza e al 30’ passano avanti con Mbappè, ma è tutto fermo per fuorigioco. Il Barcellona prende fiducia e campo e nel secondo tempo comincia il monologo blaugrana. Nel giro di due minuti il Barcellona trova infatti altrettanti gol, portandosi sul 2-0 al 56’. Il nome è lo stesso: Robert Lewandowski, prima di destro e poi di testa. Mbappé segna ancora, ma ancora una volta è oltre la linea dei difensori e, dunque, rete annullata. La rete che mette ko il Real la realizza allora Yamal al 77’, togliendo le ragnatele dall’incrocio dei pali con un destro imparabile. All’85’ arriva anche la ciliegina sulla torta per i Blaugrana, ovvero il 4-0 a firma Raphinha che approfitta di un errore difensivo dei padroni di casa. Arriviamo a domenica con la caduta dell'Atletico Madrid a casa del Betis Siviglia per 1-0. Per i colchoneros si mette subito male, con la sfortunata autorete di Gimenez dopo tre minuti. La squadra di Simeone ci prova con Alvarez e Correa (palo per lui), ma la palla proprio non voleva entrare. Tris del Leganes contro il Celta Vigo, con la squadra di casa che torna a vincere dopo due mesi.

I gol sono tutti nel secondo tempo: Dani Raba ruba palla a Manquillo, combina con Diego e ispira l'1-0 del compagno. Poi tocca a Brasanc a dodici dalla fine e subito dopo c'è anche la firma di Sergio Gonzalez su errore in contumacia di Guaita e Marcos Alonso. Brutta sconfitta per la Real Sociedad in casa contro l'Osasuna. Prima rete che arriva al 22' Zaragoza ispira il tocco vincente di Lucas Torrò. Poi ci pensa sempre Ante Budimir a segnare per il raddoppio Osasuna. I padroni di casa ci provano con Kubo, ma Sergio Herrera dice di no al giapponese prima e a Sucic poi blindando la porta. Termina con un pareggio 1-1 la sfida tra Getafe e Valencia, con gli ospiti che continuano a non riuscire a vicnere. Al 36' si sblocca la sfida: cross di Rioja, Soria esce male e Barrenechea infila in rete. Il Getafe si riversa in avanti nel secondo tempo e quasi a tempo scaduto trova il gol della definitiva parità: calcio di rigore e trasformazione perfetta di Arambarri.