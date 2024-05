L’Imolese riparte da D’Amore e Dall’Osso. L’obiettivo è incrementare la linea verde

Con D’Amore confermato la settimana scorsa al timone, l’Imolese può finalmente cominciare a pianificare il futuro.

Il tecnico di Pennabilli proseguirà la sua avventura a Imola anche nella prossima stagione, la seconda consecutiva di sempre in carriera a livello senior, frutto del legame che si è venuto a creare con squadra, piazza e dirigenza, ma anche del lavoro sul campo, che ha evidentemente soddisfatto il club, nonostante l’opaco rush finale e un posizionamento in classifica poco al di sopra della zona playout.

La buona prima metà di campionato, l’eccellente cammino in Coppa Italia, oltre all’attenzione e alla fiducia riservata sul rettangolo verde ai ragazzi del settore giovanile, hanno prevalso al momento della scelta di quella che sarebbe stata la futura guida tecnica dell’Imolese, anche se di dubbi su una possibile riconferma, mai ce ne sono stati. D’Amore c’è e ci dovranno essere anche i rossoblù che, dopo l’estate travagliata del 2023 e tutte le perplessità legate alla proprietà post-retrocessione, avranno tutto il tempo necessario ore per costruire una rosa che possa fare di più del modesto dodicesimo posto recentemente conquistato.

Riempito lo slot dell’allenatore, adesso toccherà occupare i restanti del gruppo-squadra, con il mercato che già impazza in serie D. Se nello staff tecnico, oltre a D’Amore, è stato confermato anche l’attuale tecnico dell’uUnder 19 Andrea Casadio (anche se resta da capire quale ruolo in società gli verrà affidato, oppure se sarà vice in prima squadra), al momento, è ancora presto per capire quanti dei protagonisti del campionato scorso indosseranno anche l’anno prossimo la maglia rossoblù.

La linea prediletta dal club, comunque, resta la stessa dell’ultima annata, ovvero quella di puntare su profili giovani, che andranno a ruotare attorno a veterani della categoria.

Uno di questi, molto probabilmente, sarà il capitano Lorenzo Dall’Osso, imolese doc e pronto a essere uno dei punti di riferimento non solo della squadra, ma dell’intero roster.

Pianificazione, programmazione, ricerca e mercato, i primi obbiettivi della dirigenza, che dovrà poi entro il 12 luglio, come comunicato dalla Federazione ("il termine ultimo per tale operazione, di natura perentoria, è il 12 luglio ore 18, decorso il quale il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione") iscrivere l’Imolese al prossimo campionato di serie D.

Intanto, prosegue il programma di amichevoli dell’under 19, dopo i successi contro Empoli e Verona: oggi pomeriggio (ore 15,30), i ragazzi di Casadio saranno ospiti al Mapei Football Center della formazione U18 neroverde.