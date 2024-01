L’Imolese ritrova ancora la Sammaurese. D’Amore: "Siamo pronti"

Imolese in campo alle 14.30 in quella che ormai è diventata una grande classica della stagione contro la Sammaurese, avversaria che oggi incrocerà per la terza volta in pochi mesi i rossoblù di D’Amore. Si gioca al Macrelli di San Mauro Pascoli, in palio punti che cominciano a diventare piuttosto importanti in chiave salvezza/playoff, all’interno di 90 minuti che serviranno per capire realmente cosa Gulinatti e soci vorranno fare da grandi, visto che la distanza dalla zona calda (6 punti) è la stessa che c’è per arrivare al quinto posto. Un potenziale successo, dunque, aprirebbe scenari interessanti, considerato che c’è ancora quasi un girone intero, così come un inciampo potrebbe far riaffiorare parte di quei problemi in classifica che l’Imolese si era creata nel finale di 2023. "Mi aspetto un’Imolese vogliosa di portare a casa i tre punti e dare continuità all’ultima vittoria contro il Progresso – commenta il tecnico –. Per fermare la Sammaurese, che è un’ottima squadra, servirà la nostra versione migliore, a maggiore ragione oggi che la affronteremo sul loro campo, molto ostico. Del gruppo, posso dire che i ragazzi in settimana si sono allenati bene e in maniera seria, fisicamente tutto sommato stiamo bene, a parte i soliti acciacchi: arriveremo pronti a questo appuntamento". Rossoblù imbattuti nei due precedenti stagionali: successo 2-1 nel primo turno di Coppa Italia, giocato al Calbi Cattolica lo scorso 2 settembre (reti di Gulinatti e Diawara, per i giallorossi invece a segno Campagna), e il pareggio 1-1 dell’andata, giocata il 1° ottobre al Galli, con i sigilli di Gulinatti e Nisi. Per ritrovare invece l’ultimo acuto della Sammaurese, bisogna riavvolgere il nastro al gennaio del 2018, quando gli uomini dell’allora tecnico Stefano Protti si imposero per 1-0 sull’Imolese di Massimo Gadda, grazie ad una rete a 9 minuti dal termine dello sloveno Kris Jogan.

Le altre gare: Aglianese-Prato, Carpi-Pistoiese, Corticella-Lentigione, Forlì-Sangiuliano, Mezzolara-San Donnino, Progresso-Certaldo, Ravenna-Fanfulla, Victor San Marino-Sant’Angelo.

La classifica: Ravenna 43, Victor San Marino 39, Forlì 38, Lentigione 37, Corticella 36, Carpi 34, Imolese, Aglianese 30, Pistoiese 27, Sammaurese, Sangiuliano, Fanfulla 25, Prato 24, Sant’Angelo 23, Progresso 18, Mezzolara, Certaldo, Borgo San Donnino 14.

Giovanni Poggi