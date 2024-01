L’Imolese sfrutta la superiorità numerica nella ripresa. Fatale al Progresso l’espulsione di Ferraresi. Prima il pari, poi la squadra di Vullo si spegne

IMOLA

Sconfitta in terra imolese per il Progresso di Matteo Vullo che, nella terza giornata di ritorno del campionato di serie D, cade al termine di una partita che lo ha visto costretto a giocare in inferiorità numerica per l’intera ripresa.

Già al 3’, l’Imolese si porta in vantaggio: Garavini fa il vuoto sulla sinistra e, giunto sul fondo, mette in mezzo un pallone che l’accorrente Raffini è bravissimo a spedire di testa in rete.

Il team di Castel Maggiore non ci sta e, all’8’, un calcio di punizione dello specialista Selleri sfiora la traversa.

Al quarto d’ora, sul fronte opposto, è un piazzato del grande ex di giornata Gulinatti a costringere Bizzini a un miracolo. Al 42’ i rossoblù di Vullo trovano il pari: al termine di una bella azione corale, la sfera giunge sui piedi di Carrozza che, con un gran sinistro incrociato, non lascia scampo a Laukzemis.

Neppure il tempo di esultare che, un giro di orologio più tardi, il Progresso resta in dieci uomini per il doppio giallo rimediato da Ferraresi. Nonostante l’inferiorità numerica, il team di Castel Maggiore rientra in campo con il chiaro intento di portarsi in vantaggio, ma gli attaccanti dimostrano di essere in giornata no nelle occasioni sottoporta. Al contrario è l’Imolese, al 20’, a trovare il sorpasso: Gulinatti calcia forte dalla distanza, Bizzini respinge come può e Raffini si dimostra il più lesto a ribadire in rete. Otto minuti più tardi, l’Imolese trova il gol del definitivo 3-1: sugli sviluppi di un corner, Dall’Osso, approfittando di una respinta corta, gonfia la rete con una pregevole rovesciata.

n. b.