L’Imolese vince, convince e sale in vetta. Capozzi segna, il Prato fallisce un rigore

IMOLESE

1

: Fogli; Casucci (dal 38’st Stickler), Angeli, De Pace, Lambiase; Cela, Gemignani (dal 29’st Piccoli), Trovade (dal 29’st Marangon); Mobilio, Gori (dal 22’st Tedesco), D’Agostino (dal 22’st Limberti). A disp: Balducci, Vitale, Moussaid, Oliviero. All. Novelli.

IMOLESE: Adorni; Elefante (dal 30’st Dall’Osso), Ale, Ciucci; Konate (dal 13’st Diawara), Sadek (dal 1’st Brandi; dal 10’st Vlahovic), Gulinatti, Daffe; Capozzi, Rizzi, Spatari (dal 13’st Reinero). A disp: Nannetti, Mattiolo, Garavini, Ballanti. All. D’Amore.

Arbitro: Tassano di Chiavari.

Reti: 15’st Capozzi.

Note: ammoniti Sadek, Rizzi, Ciucci, Cela, De Pace. Recuperi 1’ e 5’.

Ancora Imolese, ancora vittoria. A Prato, nel recupero della decima giornata (slittata da domenica a mercoledì a causa dell’alluvione che ha colpito la regione Toscana), l’Imolese vince 1-0 e si conferma in vetta alla classifica, raggiungendo il Ravenna in testa a quota 21 punti. La decide nella ripresa un gol di Capozzi, il terzo in stagione per l’attaccante classe 2005, con i toscani che a 9’dal termine falliscono il rigore del pari con Mobilio. Ed è tris di successi per la squadra di D’Amore, dopo quelli contro Pistoiese e Sangiuliano, allungata così a nove la striscia di risultati utili consecutivi. Un momento d’oro, che da queste parti non si viveva da tempo. Prima in classifica e prima formazione ad espugnare il Lungobisenzio, fortino che crolla dopo una partita tosta e combattuta, proprio come ci si aspettava alla vigilia.

La prima vera chance del match all’11’, con un pallone attraversa tutta l’area dei toscani e arriva sui piedi di Daffe, che calcia e costringe Fogli a salvarsi con un piede. Il Prato si spinge in avanti, provando a creare occasioni, ma senza creare pericoli alla difesa rossoblù.

Ad inizio ripresa, la squadra di Novelli prova a pungere: Cela serve in profondità D’Agostino che, a tu per tu con Adorni, getta all’aria il potenziale vantaggio. Il gol, però, non tarda ad arrivare.

Minuto 60, Rizzi recupera palla sulla trequarti e crossa al centro per Capozzi, che sbuca davanti a Fogli e lo batte con un destro potente, 1-0.

I gialloblù rispondono subito, con Mobilio che ingaggia una battaglia personale con Adorni, in più occasioni chiamato a salvare i suoi a suon di parate.

Ad una quindicina di minuti dal termine ci provano anche Tedesco e Limberti, ma senza fortuna. All’81’, l’episodio che potrebbe svoltare nuovamente la partita: Ale stende in area Mobilio, rigore.

Sul dischetto va lo stesso numero 7 del Prato, che però spara alto, consegnando di fatto i tre punti all’Imolese.

Domenica, al Galli, arriva il Sant’Angelo alle ore 14,30, reduce dal ko con il Progresso, a cui seguirà l’impegno di Coppa Italia sul campo del Corticella, in programma per mercoledì prossimo sempre alle ore 14,30.

Due impegni ravvicinati che possono fare volare ancora di più i rossoblù di mister D’Amore.

La classifica: Imolese, Ravenna 21, Victor San Marino 20, Forlì, Fanfulla 18, Sammaurese, Lentigione, Carpi, Corticella, Pistoiese 15, Prato, Aglianese 12, Sangiuliano 11, Sant’Angelo, Mezzolara 10, Progresso 9, Borgo San Donnino 8 e Certaldo 6.