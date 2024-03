L’impresa del Certaldo. Una vittoria che dà morale

Vittoria fondamentale del Certaldo per continuare a credere nella salvezza. Un successo importantissimo per 2-0 contro la Pistoiese che certifica la voglia e la grinta dei ragazzi di Ramerini che si portano a quota 19 punti, soltanto a meno uno dalla zona play-out occupata in questo momento dal Borgo San Donnino. Il match si apre con la prima occasione in favore degli ospiti, Evangelista scende sulla fascia mettendo in mezzo un cross interessante sul quale però non arriva nessuno. Al 13’ è il momento però del Certaldo che passa in vantaggio grazie alla rete di Gozzerini che sfrutta una disattenzione della retroguardia ospite e fulmina Mataloni. Alla mezz’ora di gioco è la Pistoiese che con Diakhate sfiora il gol negato soltanto da un prodigioso intervento di Fontanelli. Al 37’ è poi Panicucci a provarci di testa ma la sua conclusione finisce debole tra le mani di Fontanelli.

La ripresa inizia come meglio non potrebbe per il Certaldo, Akammadu si incunea nell’are di rigore ospite e viene steso da Marie Sainte, il direttore di gara senza nessuna esitazione decreta il tiro dagli undici metri. Dal dischetto si presenta lo stesso numero nove che spiazza Mataloni e fa 2-0. Non si fa tardare la risposta degli ospiti che cinque minuti dopo ci provano direttamente da punizione con il tiro di Diakhate che si infrange però a causa di un ottimo intervento di Fontanelli. Al 58’ ripartenza del Certaldo con Akammadu che serve Gozzerini, diagonale preciso che esce di pochi centimetri. All’80’ ultima azione per il Certaldo ancora una volta condotta da Gozzerini e Akammadu, con quest’ultimo fermato sul più bello da Matolini. Il Certaldo vince davanti ai propri tifosi per 2-0 una gara alquanto importante e significativa che può dare una grossa mano dal punto di vista del morale e della classifica.

N.P.