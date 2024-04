L’iniziativa. Bianconeri in passerella contro il cancro Nel teatro dei Rozzi, i giocatori della Robur Siena hanno partecipato all'evento 'Facciamo squadra contro il cancro' per raccogliere fondi a favore della Lilt di Siena, sfilando come modelli per la Dream Fashion insieme ad altri atleti locali. Una serata di solidarietà e prevenzione.