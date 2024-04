L’iniziativa. Bullismo e Cyberbullismo. Prevenzione nelle società sportive

La Lega Nazionale Dilettanti scende in campo per rafforzare le azioni di prevenzione e la crescita di consapevolezza rispetto il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo mediante azioni pratiche e mirate.

Tutti insieme per contrastare il preoccupante fenomeno e tutte le condotte devianti della rete, compresi revenge porn, cyberstalking e sexting: con questo obiettivo, la LND attraverso l’area di Responsabilità Sociale coordinaata da Luca De Simoni, in sinergia con Roma Capitale, con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha dato il via libera al protocollo elaborato dal Tavolo Tecnico sul Bullismo e Cyberbullismo: l’alfabetizzazione emotiva diventa una materia da portare sui banchi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado. Dagli istituti scolastici al settore sportivo giovanile, il passaggio è segnato da Lega Nazionale Dilettanti che, rappresentando la componente più numerosa della FIGC, la inserirà nelle realtà formative del rettangolo verde.

Si parte a settembre con quindici scuole primarie (o dell’infanzia)e secondarie di I grado e altrettante società sportive dilettantistiche. Saranno messi a disposizione degli insegnanti di ruolo e dei tecnici qualificati di Federcalcio un manuale e diversi moduli e-learning. Da ottobre i docenti inizieranno la sperimentazione attiva nelle classi seguendo le tecniche apprese.

