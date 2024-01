L’iniziativa dell’A.S. Ticinia. Allenare attraverso il gioco nel settore giovanile

La sala consigliare del Comune di Robecchetto con Induno ha accolta il Prof. Mister Adriano Cadregari, docente del settore tecnico FIGC per i corsi Uefa C e licenza D, per l’incontro informativo per il percorso Figc SGS: “Allenare attraverso il gioco nel settore giovanile”. Presenti i tecnici e i dirigenti del settore giovanile dell’As Ticinia, il direttore generale Christian Sbergo, il Direttore tecnico del settore giovanile Davide Bovi ed i coordinatori tecnici dell’attività agonistica, mister Antonio Martina e dell’attività di base Andrea Siviero. L’intervento di mister Cadregrari si è concentrato su 4 aspetti fondamentali: aspetto tattico, tecnico, fisico e mentale, dandone le definizioni e spiegando come questi quattro aspetti fondamentali vadano allenati nella loro complessità. "Allenare vuol dire conoscere il gioco del calcio e mettere in condizione ogni ragazzino atleta di sperimentare attraverso il gioco, situazioni che poi ritrova in partita".

La serata si è conclusa con domande da parte dei presenti con il mister sempre attento e disponibile a chiarire i concetti base del suo credo. Citati in diversi passaggi anche allenatori titolati che del Gioco ne hanno fatto tesoro per i propri obiettivi nelle squadre che allenano. L’ appuntamento sarà in primavera dove il mister farà sperimentare sul campo quanto trattato in aula.

R.S.