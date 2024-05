L’iniziativa. Incontro pubblico organizzato da 1904 sullo stadio Franchi

L’argomento è particolarmente sentito dalla piazza bianconera. ‘Si come stadio-Il futuro del Rastrello’: porta questo titolo l’incontro ideato e organizzato dall’Associazione Millenovecentoquattro, in programma martedì 11 giugno alle 17,30, a palazzo Patrizi (via di Città, 75, Siena).

"Ci siamo messi in testa di iniziare a parlare di stadio (e non solo) – si legge sui profili social dell’Associazione –. Per questo organizziamo un pubblico incontro nel quale forniremo le nostre suggestioni e idee attraverso due presentazioni effettuate dai nostri valenti soci". "Interverrà anche la pubblica amministrazione – spiega ancora l’Associazione –, per delucidarci sullo stato dell’arte attuale e sulla propria visione futura. Tentiamo in questa maniera di avviare un dibattito argomentato e produttivo. Grazie a chi vorrà sostenerci".