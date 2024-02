L’iniziativa. Se "Lo sport è violento»?. Successo del convegno Uisp

Gremiti gli spazi delle Terrazze Michelangelo e la presenza di tanti ospiti importanti, oltre ai relatori designati, per il talk show “Lo sport è violento?”che si è tenuto nei giorni scorsi a cura dell’Uisp Firenze presieduto da Marco Ceccantini, col patrocinio del Comune di Firenze. Alla fine della discussione e dello scambio di opinioni è stato sottoscritto un documento con cui ci gli intervenuti (in nome delle Associazioni, Enti o società che rappresentano) si impegnano tra l’altro a mettere in atto fattivi comportamenti e atti al fine di prevenire ulteriormente il diffondersi di eventuali fenomeni distorti. Non solo scambio di esperienze e di idee, quindi, ma indirizzi concreti e un trampolino di lancio importante costituiscono il bilancio dell’evento. Tra i relatori oltre allo stesso Marco Ceccantini, l’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione, Nicola Armentano, delegato allo sport per la Città Metropolitana di Firenze, Paolo Mangini presidente Federcalcio toscana, Roberto Bresci presidente Federnuoto toscana, Claudia Galigani consigliere Fipav toscana, la psicologa dello sport Sara Binazzi, Simone Cardullo presidente del Coni Toscana, Andrea Faggi e Roberto Posarelli presidenti provinciali rispettivamente di AICS e CSI, Chiara Stinghi, psicologa che collabora con Uisp Firenze.