L’Intercomunale S. Fiora conferma mister Coppi e gli elementi di maggior spicco della rosa

L’Intercomunale Santa Fiora ha scelto la via della continuità. La società di Seconda categoria, dopo la comoda salvezza, ha deciso nuovamente di affidare a Simone Coppi (nella foto a sinistra con il vice Giglioni) E la società del presidente Renzo Verdi ha già confermato anche gli elementi di maggior spicco della rosa. Sarà a Santa Fiora anche il prossimo anno Giacomo Benanchi, che da giovane scommessa negli anni si è trasformato in una vera e propria certezza, arrivando ad indossare la fascia da capitano ormai da due anni. Confermato anche il bomber Alya Danso, determinato a tornare al vertice della classifica cannonieri nella prossima stagione. Nonostante gli infortuni che hanno segnato l’ultima annata, ha comunque messo a segno 9 reti, risultando il miglior marcatore della squadra. Per la sedicesima stagione ci sarà anche il portiere Simone Rosati e per il sesto anno di fila l’altro portiere Samuele Giglioni. Confermato anche il difensore Luca Alfieri dopo l’infortunio scorso, così come il centrocampista Simone Savelli.