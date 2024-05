L’intervista a Mignani. "L’obiettivo per noi era vincere il campionato»

A poche ore dal fischio di inizio di Carpi-Pianese, a prendere la parola è stato il cannoniere bianconero Guglielmo Mignani. "L’unico obiettivo che avevamo era quello di vincere il campionato – ha detto l’attaccante a Gazzetta di Siena –, non ci siamo mai nascosti. Siamo sempre stati primi in classifica, ce lo siamo meritati: la nostra forza il gruppo, un gruppo giovane ma con degli gli esperti fondamentali come Gagliardi e Simeoni". "Personalmente sono contento – ha aggiunto –, ma non voglio fermarmi qua. Se avrò la possibilità proverò a fare bene anche in Serie C, non voglio pormi limiti". Il nome di Mignani era stato accostato anche alla Robur.

"Sono certo che prima o poi le strade si incroceranno di nuovo (ha vestito la maglia della squadra della sua città nella stagione 2020/2021, in Serie D ndr) – ha affermato –. E’ una convinzione che ho dentro. Adesso però devo pensare al mio bene per il futuro. Quello che sarà sarà, proverò a prendere la decisione giusta". Di sicuro la stagione dell’attaccante, condita da 20 reti, non è passata inosservata: sul bianconero sembra essere fore l’interesse del Cittadella, club che milita in Serie B.