L’intervista. Canzi: "Stiamo prendendo troppe reti»

E’ dura trovare l’umore giusto e la voglia per analizzare una sconfitta del genere, ma in sala stampa Massimiliano Canzi prova a farlo: "E’ stata una partita difficile da commentare, ma credo che siamo stati punti oltremodo. Abbiamo concesso due gol nel primo tempo, mentre sul terzo dovevamo fare più attenzione. Tuttavia quando ho visto partire il tiro ho capito che doveva andare a finire lì nell’angolo alto. E’ un peccato però che sia finita così, dopo un primo tempo in cui ci siamo trovati sotto di due gol in maniera immeritata pur non avendo giocato bene e che comunque eravamo riusciti a recuperare". Con le tre reti subite ieri sera, torna il problema dell’attenzione difensiva: "Che stiamo prendendo troppi gol è un dato di fatto, quindi dobbiamo invertire questa tendenza, sarei un ipocrita se dicessi diversamente. E’ un periodo un po’ così, dobbiamo essere bravi a tenere botta per uscire da questo momento. Anche se a parte la gara di Cesena, stiamo raccogliendo meno di quello che meritavamo. C’è un solo modo per uscire da questa situazione: lavorare". "Il rammarico più grande – riprende il tecnico del Pontedera - è che con qualche circostanza favorevole in più e la grande mole di lavoro fatta, un gol in più sul 2-2 avremmo potuto segnarlo. I ragazzi comunque non si sono abbattuti dopo lo 0-2 e non sono andati all’arrembaggio dopo il 2-2. Non abbiamo perso l’equilibrio, tant’è che abbiamo preso il 2-3 con la squadra schierata. L’avessimo subito in contropiede mi sarei arrabbiato di più". Sulla scelta di aver "conservato" Ianesi e Delpupo per il secondo tempo, Canzi risponde così: "Ci ho pensato, e alla lunga è stata una scelta che non ha pagato visto il risultato, ma non credo che la sconfitta sia dipesa da questa scelta. Diciamo che sui primi due gol abbiamo difeso male concedendo due ripartenze e non siamo stai bravi nella marcatura. Aver preso 7 gol (3 ieri e 4 all’andata, ndr) da una squadra che reputo non così diversa da noi mi fa girare molto le scatole".

Stefano Lemmi