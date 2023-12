L’intervista. Consonni plaude al suo gruppo: "Avrei firmato per questo risultato»

Un pareggio, quello conquistato dalla Pistoiese, che ha un valore immenso. Non tanto per la classifica ma per la squadra, per i tifosi e per la risposta che questo gruppo è riuscita a dare. Gli arancioni si sono presentati a Corticella con un solo allenamento sulle gambe e con tante incertezze e paure per il futuro da far tremare i polsi. Giocare una partita e stare lì con la testa per novanta minuti non era facile, ma questi ragazzi ce l’hanno fatta ancora una volta. "Prima della partita avrei firmato per un pareggio visto com’è stata la preparazione a questa partita – afferma Luigi Consonni – dopo la loro espulsione abbiamo preso in mano il pallino del gioco ma ci è mancata la zampata vincente per poter portare a casa i tre punti. L’espulsione di Caponi nel finale ha pareggiato i conti, ci sono state alcune ripartenze in cui potevamo fare meglio però devo fare un plauso ai ragazzi che non hanno mollato e adesso pensiamo a recuperare le forze e con i giocatori a disposizione visto che avremo quattro squalificati cercheremo di finire bene il girone d’andata. Devo dire che sono molto contento dell’atteggiamento e dell’approccio anche in undici contro undici – aggiunge –, i ragazzi avevano voglia di fare bene, di portare a casa un risultato importante. Purtroppo non ci siamo riusciti anche per un po’ di sfortuna, mi piacerebbe vedere la posizione di Salto sul gol annullato però per il momento va bene così. A questi ragazzi non si può dire niente solo grazie io per primo perché stanno facendo qualcosa d’importante e di unico". I cartellini gialli hanno pesato e peseranno soprattutto in vista della sfida di mercoledì al Melani contro il Lentigione. La Pistoiese già decimata per le partenze dovrà fare i conti con gli squalificati e per Consonni non sarà facile trovare la formazione giusta da mandare in campo. "Qualche ammonizione è stata presa perché siamo arrivati in ritardo – spiega il tecnico arancione –: magari nel secondo tempo potevamo gestire meglio, valutare se era il caso di entrare, con Davì e Costa eravamo in ritardo e hanno preso il cartellino che non ci voleva. Undici ragazzi che andranno in campo li troveremo e daremo filo da torcere".

Maurizio Innocenti